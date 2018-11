Halloweenfeest Tilburgs zwembad loopt uit de hand, vier meisjes belaagd

Vier meisjes zijn zaterdagavond belaagd tijdens een Halloweenfeest in het Tilburgse zwembad Stappegoor. Verschillende groepjes jongens vielen de bezoekers in het zwembad fysiek en verbaal lastig.

Gedurende de avond werd de sfeer in Stappegoor steeds grimmiger. Het Halloweenfeest zou tot half elf duren, maar het zwembad werd om negen uur al gesloten vanwege de dreigende sfeer. Zes jongeren waren toen al het zwembad uitgezet.

Wat de meisjes precies is overkomen, wil Sportbedrijf Tilburg deze week uitzoeken. De namen zijn genoteerd en het Sportbedrijf wil weten of de meisjes behoefte hebben aan nazorg. ,,Geruchten dat het om aanrandingen ging, kan ik niet bevestigen noch ontkennen. Het was wel duidelijk dat de meisjes, elk in afzonderlijke situaties, zich erg onveilig voelden”, aldus een woordvoerder.

Het zwembad Stappegoor in Tilburg kent een lange lijst aan incidenten. Dat het zaterdag mis zou gaan, was niet te voorzien, aldus een woordvoerder van Sportbedrijf Tilburg. ,,Vorig jaar was de eerste editie van het Halloweenfeest en dat is fantastisch verlopen. De reden waarom het nu mis ging, kennen we niet.”

Het waren in elk geval geen normale omstandigheden waaronder het Hallowoonfeest werd gevierd vanwege enkele tientallen raddraaiers. Dat gevoel werd tijdens de avond bevestigd door de badmeesters die aanwezig waren en ouders van kinderen die het Halloweenfeest in Stappegoor kwamen vieren. ,,Doodzonde dat het zo is gelopen. Dit is volstrekt onacceptabel”, aldus de woordvoerder.

Maatregelen

Deze week wordt de zaak grondig geëvalueerd. Zo zijn er camerabeelden die worden bekeken. Mogelijk volgen er nog aangiftes. In totaal waren er ongeveer vijfhonderd bezoekers. Er waren twee bassins open en er was voldoende toezicht. ,,Voldoende in elk geval onder normale omstandigheden. Dat waren het zaterdag duidelijk niet.”