Had Hoekstra maar naar zijn eigen woorden geluisterd. Een functie elders past hem beter

Video Vertrouwen in CDA-lei­der Hoekstra keldert na Omt­zigt-cri­sis, monsterk­lus voor partijlei­ding

21:03 Het CDA lijkt diep verdeeld over de Omtzigt-crisis. De helft van de leden heeft begrip voor zijn vertrek, de helft niet. Een deel van de CDA’ers wil een spoedcongres, anderen vragen om geduld. Inmiddels is er volgens de initiatiefnemers genoeg steun voor zo'n congres. Ondertussen keldert onder kiezers het vertrouwen in partijleider Wopke Hoekstra.