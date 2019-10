Haarlemse grootouders ‘geschrokken’ als onbekende man kleinzoon mee wil nemen

De kleuter zag in een vestiging van supermarkt Vomar in Haarlem te spelen in het kinderhoekje, terwijl oma boodschappen haalt. Gelukkig is opa in de buurt op het moment dat twee mannen dichterbij komen. ,,Hij zit lief te spelen, komen er twee mannen aanlopen. De ene loopt door en de ander loopt naar mijn kleinzoon, aait hem over zijn bol, tilt hem op en wil weglopen’’, aldus het ventjes oma. Doortastend optreden van de oplettende opa brengt de man op andere gedachten, zo blijkt. ,,Blijf van hem af’’, brult de grootvader. Als de onverlaat het jongetje neerzet, neemt de opa zijn kleinzoon mee naar oma. ,,Ik ben bijna klaar, komt mijn man aanlopen met mijn kleinzoon. Of ik klaar ben, want er is iets gebeurd.’’ Het stel spoed zich naar de servicebalie met de vraag of er video-opnamen zijn gemaakt bij de speelhoek.

Niet aansprakelijk

De manager blijkt drukt, zo schrijft de Haarlemse, maar belooft contact met hen op te nemen. De schrik zit er bij de beide grootouders flink in. Dat doet hen besluiten hun relaas op Facebook te delen. ,,Ik weet dat Vomar niet aansprakelijk is, maar ik wil graag iedereen waarschuwen’’, schrijft de vrouw. ,,Als mijn man er niet bij gezeten had, was mijn kleinzoontje waarschijnlijk meegenomen.’’



Het relaas komt deels overeen met een voorval uit december vorig jaar, toen een man op een markt in Haarlem een meisje mee griste. Omstanders en politie wisten de man tegen te houden en het kind te bevrijden. Het bleek om een verwarde man te gaan, die later onder psychiatrische behandeling is gesteld. Of het in dit geval om dezelfde dader gaat, is niet bekend. Op de camerabeelden zou de man duidelijk in beeld zijn, weet RTL Nieuws.