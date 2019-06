Haagse steker Malek F.: Het was voor Allah, maar ik doe alsof ik ziek ben

Zelf zegt hij dat hij het ‘voor Allah deed', zo citeerde de officier van justitie een afgetapt telefoongesprek van Malek F.: ,,Maar ik doe alsof ik geestelijk ziek ben", zei hij. Na zijn arrestatie verklaarde hij: ,,Als ik dood was gegaan, was ik een martelaar geweest.” Later paste hij deze verklaring aan.



Bij de steekpartij nabij de Haagse Hogeschool raakten drie mensen zwaargewond. F. riep ‘Alluha akbar’ tijdens zijn aanval, ook had hij op Facebook gepost dat ‘alle ongelovigen moeten lijden’. Justitie vermoedt terroristische motieven. Deskundigen die F. hebben geobserveerd, stellen dat hij extremistische ideeën had. Verder blijkt uit gedragskundig onderzoek dat Malek geestesziek is.



Zelf verklaarde hij de slachtoffers als ‘duivels’ te beschouwen, ook kreeg hij de opdrachten van een vogel: ,,Toen zag ik een vreemde vogel vliegen. Hij gaf mij de opdracht mensen te doden”, zei hij vorige week tijdens de behandeling van de zaak.



De slachtoffers overleefden het maar net, vooral door hulp van omstanders. De politie schoot F. neer bij de aanhouding.



Een paar dagen voor de steekpartij kocht hij een nieuw mes, waarmee hij toe wilde slaan in de Haagse Nieuwe Kerk. Maar deur ging niet open. Ook had hij het op een homo - ene ‘Michael’ - gemunt. ,,Maar God had me niet voorbereid”, was de verklaring van F.