‘Haagse steker’ Malek F. als eerste in de voetsporen van moordenaar van Theo van Gogh?

Aanwijzingen daarvoor waren er genoeg: drie maanden voor de aanslag gooide hij al zijn meubels uit het raam van zijn Haagse appartement en werd hij even opgenomen bij ggz-instelling Parnassia. Deskundigen verklaarden hem in aanloop naar de rechtszaak volledig ontoerekeningsvatbaar. Dat Malek tijdens de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak onder meer verklaarde dat hij ‘de opdracht voor de aanslag had gekregen van een grote vogel’ paste prima in het beeld van een paranoïde man die overal duivelsaanbidders en agenten van de Israëlische geheime dienst zag.



Maar het Openbaar Ministerie ziet het toch anders: Malek is absoluut niet in orde, maar had wel degelijk terroristische motieven van waaruit hij weldoordacht toesloeg. Ook daarvoor waren aanwijzingen genoeg, vooral die afgeluisterde gesprekken waarin hij veel minder warrig overkwam en zei ‘dat hij het voor Allah deed’. ,,Maar ik doe alsof ik geestelijk ziek ben,” zo las de officier van justitie voor uit dat gesprek. En ook: ,,Als ik dood was gegaan, was ik een martelaar geweest.” Bovendien had hij op Facebook gepost dat ‘alle ongelovigen moeten lijden’.