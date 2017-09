Haagse politiemol hoort 5 jaar cel eisen

A, zou die informatie hebben doorgespeeld aan zijn vriend Yassine H., die samen met anderen de kwekerijen zou hebben leeggehaald voor de politie binnenviel. Tegen H. is een gevangenisstraf van vier jaar geëist. De andere drie verdachten, onder wie twee neven van H., hoorden twaalf en vier maanden cel eisen voor pogingen tot inbraak.

A., erkent gevoelige informatie te hebben gelekt. Hij zei eerder dat hij nooit geld of goederen heeft gekregen voor het doorspelen van adressen van hennepkwekerijen die hij doorspeelde aan criminelen. ,,Dat is de grootste onzin die er is."