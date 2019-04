Haagse 'oberschoppers' krijgen tot 6 jaar cel in Praag

De twee broers zijn veroordeeld voor ordeverstoring en toebrengen van zwaar letsel. Poging tot moord of doodslag acht de rechter niet bewezen. Ook mogen de twee na hun straf tien jaar Tsjechië niet meer in. Ober Mirek krijgt bijna 75.000 euro schadevergoeding toegewezen. Het OM heeft al aangegeven in hoger beroep te gaan. De rechter oordeelt daarmee dat de twee broers niet schuldig zijn aan poging tot doodslag of moord, zoals de aanklacht van de officier van Justitie luidde. Armin krijgt zes jaar en Arash vijf jaar, voor ordeverstoring en toebrengen van zwaar letsel. De straf valt lager uit dan de strafeis. De officier van Justitie had een celstraf van tien tot achttien jaar cel geëist. Onder meer vanwege de geloofwaardige spijtbetuiging van Arash valt zijn straf lager uit, aldus de rechter. Volgens de officier hebben de twee broers, die sinds hun arrestatie in Tsjechië verblijven, op 21 april 2018 net zo lang op de ober ingeslagen totdat hij niet meer kon bewegen. Volgens de officier wilden ze laten zien 'dat ze niet slap waren'. Dat de verdachten zelf zeggen dat zij de ober 'als gevaar' zagen, vindt de aanklager 'absurd'. De officier houdt daarmee vast aan een poging tot moord. "Een liggende man zo hard slaan dat hij zich niet kan verdedigen. Dan moet je geweten hebben dat je hem kon doodslaan," aldus de officier. De eis (een celstraf van 10 tot 18 jaar cel) blijft hetzelfde. Wel wordt nu ook geëist dat de mannen na het uitzitten van hun straf de toegang tot Tsjechië wordt ontzegd. De advocaten van Armin en Arash (twee verschillende) vinden de poging tot moord onterecht. Volgens de advocaat van Armin was het incident niet meer dan 'een vechtpartij', en zeker geen poging tot moord. De twee broers uit Den Haag horen de zitting rustig aan. Ze kregen vandaag het laatste woord. Arash zei spijt te hebben en zijn les te hebben geleerd. Armin benadrukte dat zij het gevecht niet begonnen zijn, maar dat 'dat zijn gedrag niet goedmaakt' en dat hij 'alle consequenties accepteert'. Er is geen familie van hen aanwezig in de zaal, waar wel veel Nederlandse pers is. De mannen worden naast hun advocaten bijgestaan door een tolk.

Medische experts

Dinsdag kwamen enkele medisch experts aan het woord. Twee van hen stonden lijnrecht tegenover elkaar. De verdediging heeft de hoop gevestigd op één medisch expert, dokter Jiri Hladik, die zegt dat de meeste verwondingen van ober Mirek níet van de klappen van Armin en Arash komen, maar van een val op straat enkele seconden eerder. Op die manier hopen de advocaten van Armin en Arash de aanklacht 'poging moord' (maximaal 18 jaar cel) te verlagen naar 'poging doodslag' of 'zware mishandeling'.



Ober Mirek Vitek lag enkele dagen in coma en liep tal van verwondingen op, met name in zijn gezicht. Hij heeft nog steeds last van de mishandeling en eist tussen de 50.000 en 60.000 euro schadevergoeding. Arash heeft via zijn advocaat 2000 euro betaald aan het slachtoffer, werd vandaag duidelijk.



Volgens arts Ivan Prochazka - de expert van de aanklager die vanochtend als eerste het woord kreeg - komen de verwondingen van ober Mirek wel degelijk door het geweld. Hij ziet de vuistslagen en de schoppen als oorzaak van alle verwondingen en stelt dat de 'hoge intensiteit' van de vuistslagen (Armin sloeg tien keer op de liggende Mirek) de oorzaak is van de zware wonden aan schedel en hersenen.



Levensgevaar

Mirek was in levensgevaar. Hij heeft zes dagen in een neurologische kliniek gelegen", aldus Prochazka. "Vooral de bloedingen in de (gezwollen) hersenen bedreigden Mireks leven." Dat hij het heeft overleefd, is te danken aan de snelle medische hulp. Mirek zal nog lang last ondervinden van de aanval, is zijn verwachting.



Dokter Jiri Hladik stelt daarentegen dat in het verslag van het ziekenhuis wordt gesproken van 'kleine bloedingen'. "Er zijn meer manieren om de heftigheid van de wonden te beoordelen, wat Prochazka doet is maar één manier. Hij kan ook 'slechts' een hersenschudding gehad hebben."



Hij noemt de verwondingen weliswaar 'serieus', maar is voorzichtig om deze 'heel zwaar' te noemen. Van een direct levensbedreigende situatielevensgevaar was volgens hem geen sprake, omdat er in het ziekenhuis de eerste uren géén anti-zwellingsbehandeling in de hersenen nodig was.