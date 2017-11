Haagse apotheker maakt peperduur medicijn zelf

Apotheker Paul Lebbink is de held van Den Haag nu hij heeft toegezegd zélf een duur medicijn tegen taaislijmziekte te gaan produceren. Mensen bezorgen bloemen en taart in de apotheek. De apotheker uit het Transvaalkwartier gaat het medicijn Orkambi maken. Deze medicijnen worden niet vergoed en kosten zo'n 170.000 euro per patiënt.