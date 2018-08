Haags kinderziekenhuis waarschuwt voor schurft na besmetting medewerker

Een verpleegkundige van de afdeling neonatologie van het Juliana Kinderziekenhuis, waar te vroeg geboren of zieke baby’s liggen, bleek begin deze maand schurft te hebben en meldde dat bij het ziekenhuis. De infectie is buiten het ziekenhuis opgelopen, zo benadrukt een woordvoerder van het kinderziekenhuis. ,,In samenwerking met de GGD is direct het zogenaamde Infectiepreventie protocol in werking gesteld volgens de landelijke richtlijn.'' Het ziekenhuis heeft geen aanwijzingen kunnen vinden dat de baby’s de aandoening daadwerkelijk overgedragen hebben gekregen. ,,Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat patiëntjes zijn besmet. De kans op besmetting is heel klein.” Toch is er door het ziekenhuis voor gekozen om betrokkenen op de hoogte te stellen. ,,Ouders van patiëntjes waarmee de verpleegkundige in aanraking is geweest, zijn over het voorval geïnformeerd.”

Jeuk

De incubatieperiode, de tijd tussen de besmetting en het moment waarop de aandoening zich manifesteert, is volgens het RIVM tussen de twee en zes weken. Dat betekent echter niet dat de baby’s al die tijd voor observatie in het ziekenhuis moeten blijven



Aan de ouders is het advies meegegeven om hun kroost de komende tien weken goed in de gaten te houden. Mochten zich klachten voordoen, dan kunnen zij een afspraak maken met een dermatoloog om jeuk te laten behandelen. Ouders die zelf klachten krijgen, kunnen voor behandeling naar de huisarts.



De verpleegkundige is inmiddels behandeld. ,,Vierentwintig uur na behandeling is men niet meer besmettelijk”, legt de woordvoerder uit. ,,De bedrijfsarts bepaalt wanneer een werknemer weer kan gaan werken.”



Schurft is een huidaandoening die met name veel jeuk veroorzaakt. De grote boosdoener is de schurftmijt. Het RIVM wijst er in een folder op dat de klachten niet vanzelf overgaan en dat mensen met schurft dus behandeld moeten worden. Dat kan door middel van een crème of tabletten. Ook huisgenoten moeten behandeld worden. Eerder dit jaar liet de GGD weten dat er opvallend veel schurftgevallen in Leidse studentenhuizen zijn. Die worden onderzocht.