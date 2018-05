GVB treft veiligheidsmaatregelen na botsingen veerponten

Verkeersru­zie loopt uit hand: Twee gewonden, nog zeven mannen vast

11:18 Een verkeersruzie na een aanrijding in Oss is gisteravond flink uit de hand gelopen. Twee personen liepen steekwonden op in hun been. De politie hield zeven verdachten aan: drie mannen uit Druten (20 en twee van 21 jaar), twee Rotterdammers (22 en 34), een man uit Delft (23) en iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats (23).