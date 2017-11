Guur weer op komst: week eindigt met hagel en natte sneeuw

Komend weekend is het even afgelopen met het rustige herfstweer. Nu heeft de temperatuur nog dubbele waarden, maar dat is dan afgelopen. Weerman Ben Lankamp van Weerplaza: ,,Zaterdag in de ochtend loopt de temperatuur in het zuiden nog op tot zo'n 14 graden, maar in de middag gaat die een paar graden dalen."



Een stevige noordwestenwind blaast dan buien richting ons land, waar we met name zondag echt last van gaan krijgen. Lankamp: ,,Dat kunnen felle buien zijn met onweer, hagel en natte sneeuw, zeker later op de dag. Met een temperatuur van zo'n 8 graden, maar met een gevoelstemperatuur van 4 graden is het dan waterkoud." Door de winterse buien kan het plaatselijk glad worden. Ook is er kans op zware windstoten tot 75 kilometer per uur.