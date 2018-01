Grote zorgen over lot van de kinderen van het kalifaat

Dat geldt ook voor familieleden van de Syriëgangers, die de overheid smeken de kinderen te helpen, zo vertellen ze. Ze snappen dat er weinig sympathie is voor de ouders, maar zijn bang dat kinderen zullen sterven als er niets gebeurt. ,,Elke dag wachten kan fataal zijn”, zegt een van hen. ,,Het gaat om kinderen die tegen hun wil zijn meegenomen naar Syrië of Irak of daar zijn geboren.” Zij dreigen slachtoffer te worden van de keuze van hun ouders.



Nu het kalifaat in elkaar is gezakt, zitten de kinderen met hun moeders in vluchtelingenkampen, de vaders zitten in een gevangenis, zijn overleden of nog actief als jihadist. Volgens officiële cijfers zijn er honderd minderjarige Nederlandse kinderen in Syrië en Irak, familieleden denken dat het er nog zeker tien meer zijn. Hoeveel kinderen en moeders er in de kampen zitten, is onbekend.



De Koerden die de kampen bewaken, laten de gezinnen niet zo maar gaan, maar willen ze wel uitleveren aan hun landen van herkomst. Nederland staat echter op het standpunt dat alle Nederlanders op eigen kracht een Nederlands consulaat moeten bereiken in Irak of Turkije. Dat lukte vorige week een 33-jarige vrouw uit Ede met haar twee kinderen. Zij werd daarna naar Nederland gevlogen en vastgezet.