Grote zorgen om piepjonge crimineeltjes: ‘Er zit geen rem meer op’

Corona heeft de politie een enorme berg extra werk bezorgd. Het reguliere politiewerk blijft liggen, terwijl de werkdruk is toegenomen. Politiechef Martin Sitalsing zag het gevolg van die toegenomen druk eind vorig jaar met eigen ogen, bij een bezoek aan één van zijn politieteams rond Utrecht. Een wijkagent van dat team kon voor het eerst in acht weken weer eens zijn eigen wijk in. Omdat hij druk was geweest met het draaien van vele extra diensten, bijvoorbeeld met de ME of bij demonstraties.