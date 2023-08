Grote zoektocht in Apeldoorn naar al ruim een week vermiste Samed (33): ‘Hij had altijd zijn telefoon aanstaan’

Naar verwachting een paar honderd vrijwilligers gaan zondagmiddag in Apeldoorn op zoek naar de verstandelijk beperkte Samed (33). Hij is al ruim een week spoorloos nadat hij vorig weekend boos zijn woongroep verliet. ‘Samed had áltijd zijn telefoon aanstaan en bij zich, sinds de avond van zijn verdwijning is er geen enkel signaal meer.’

De zoekactie vindt plaats op initiatief van de familie. Vorig weekend kreeg de familie het onheilspellende telefoontje dat Samed zoek is. De zorgen waren direct groot. Niet alleen vanwege zijn verstandelijke beperking. Eigenlijk nog meer door zijn suikerziekte en hartaandoening. Hij kan daardoor niet lang zonder medicijnen.

Nu al meer dan een week ieder spoor van de verstandelijk beperkte Samed ontbreekt, begint zijn familie er steeds meer voor te vrezen dat de Apeldoorner slachtoffer is van een misdrijf. Zij zien eigenaardigheden rondom de verdwijning. ,,Omdat ik zijn neef en curator ben, werd ik vrijdagavond om 23.42 uur gebeld door de begeleiding’’, blikt Sameds neef Mustafa Nalbantoğlu terug. ,,Die vertelde dat Samed om half twaalf nog niet binnen was. En aangezien hij pas vier weken daarvoor van een instelling in Huis ter Heide naar Apeldoorn verhuisde, vroegen ze zich af hoe ze hem moesten benaderen.’’

In het holst van de nacht reed Mustafa met Sameds moeder Cennet van Amersfoort naar Apeldoorn. ,,We waren hier om kwart voor vijf’’, weet Mustafa. ,,Toen was er al wel melding gedaan bij de politie. Die ondernemen echter bij een volwassen persoon in principe de eerste 24 uur geen actie. Maar Samed is weliswaar 33; hij heeft het verstandelijke vermogen van een vijfjarige. Om 12.00 uur kwamen er uiteindelijk wel twee agenten. Toch konden ze nog niet veel voor ons doen.’’

Zoekacties

De afgelopen dagen volgenden meerdere zoekacties, zonder resultaat. De familie houdt rekening met drie scenario’s, stelt Mustafa. ,,De eerste is zelfmoord. Maar dat is honderd procent uitgesloten. Daarvoor was hij veel te gek op zichzelf.’’ Aannemelijker is dat hij verdwaald is. Maar nu hij na een week nog altijd niet gevonden is, beginnen ze meer en meer rekening te houden met de derde optie: dat hij het slachtoffer is geworden van iemand met verkeerde intenties. Een misdrijf dus.

Ook omdat er iets vreemds aan de hand is. ,,Samed had áltijd zijn telefoon aanstaan en bij zich’’, vertelt Mustafa. ,,Sterker: vanwege zijn autisme moest zijn batterij altijd volledig opgeladen zijn. Op de avond van zijn verdwijning is er vanaf 18.50 uur echter geen enkel signaal meer.’’

Volgens hem is dat niet het enige vreemde. ,,Aan de hand van de data kon ik altijd precies zien waar hij was. In de weken voor zijn verdwijning legde hij fietsend of lopend altijd vijftien à twintig kilometer af. Voornamelijk hier op het terrein. Op die vrijdag had hij tot 18.50 uur slechts 850 meter afgelegd...’’

Misdrijf

Politiewoordvoerder Sigrid Passchier noemt het ook ‘raar’ dat zijn telefoon sinds tien voor zeven geen signaal meer heeft gegeven. ,,Een misdrijf? Daar gaan wij niet vanuit. Maar we kunnen het ook niet uitsluiten. Er zijn geen aanwijzingen die daar toe leiden. Naar aanknopingspunten zijn we juist hard op zoek.’’

Een ding staat voor de familie wel zo goed als vast. En dat is dat de kans dat Samed nog leeft nihil is. ,,Toen ik na de derde nacht sinds zijn verdwijning wakker werd, schudde ik het hoofd’’, zegt zijn broer Burak. ,,Toch blijf je stiekem een klein beetje hoop houden. Maar rationeel gezien is de kans dat hij nog leeft heel klein.’’

,,Een op een miljoen’’, vult moeder Cennet aan. Ze oogt niet alleen uitgeput. Ze is het ook. ,,Vannacht heb ik voor het eerst drie tot vier uur geslapen’’, vertelt de Amersfoortse. Net als aan het begin van de week geeft ze aan dat ze maar één ding wil en dat is dat haar enige kind zo snel mogelijk gevonden wordt. Ook al is het levenloos. ,,Dan kunnen we hem een waardig afscheid geven. Want dit verdient niemand.”

Zoeken

Neef Mustafa verwacht dat er rond rond de middag een paar honderd mensen in touw zijn om Samed te zoeken. ,,Er komen sowieso twee bussen uit Amersfoort en nog heel veel mensen op eigen vervoer.’’ De touringcars rijden vanaf de Diyanet Moskee in Amersfoort - daar komt de familie vandaan - naar de parkeerplaats bij Agrifirm in Apeldoorn. Daar kan men zich melden bij een commandopost. ,,De politie en het Coördinatie Platform Vermissing zullen de actie leiden.’’

Woordvoerder Sigrid Passchier zegt dat de politie content is met de actie. De afgelopen dagen is de politie vooral bezig geweest om beelden te vergaren. Onder meer door in de buurt bij huizen met een deurbelcamera aan te bellen.