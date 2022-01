Grote wijziging: geen quarantaine meer nodig na booster of herstel van corona

Mensen die een boosterprik hebben gehad of dit jaar zijn hersteld van corona hoeven niet meer in quarantaine na contact met iemand die besmet is met het virus, mits ze geen klachten hebben. Dat melden Haagse bronnen. De maatregel gaat per 21 januari in. Het moet voorkomen dat hele sectoren in de samenleving vastlopen.