Grote steden willen alternatief voor omstreden islamitische school

Er moet zo snel mogelijk een alternatief komen voor het in opspraak geraakte Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Die oproep doen de vier grote steden (G4) aan de Tweede Kamer. Ze willen dat de voorwaarden worden aangepast voor de oprichting van een nieuwe school voor voortgezet islamitisch onderwijs, die ‘voldoet aan de gestelde eisen van openheid en democratie.’

Dat schrijft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema mede namens haar collega's en onderwijswethouders in Rotterdam, Utrecht en Den Haag in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de gemeenten is ingrijpen ‘noodzakelijk en onvermijdelijk’. Dit nadat de AIVD signalen heeft binnengekregen dat leerlingen structureel worden beïnvloed door enkele bestuurders en medewerkers die banden zouden hebben gehad met een terroristische organisatie (het Kaukasus Emiraat).

Behoefte ouders

Op dit moment is de oprichting van een middelbare school alleen mogelijk als duidelijk is hoeveel potentiële leerlingen er zijn aan de hand van basisschoolscholieren. Volgens een gemeentewoordvoerder is er daardoor geen ruimte om naast het Cornelius Haga Lyceum nog een school te beginnen voor voortgezet islamitisch onderwijs.

De G4 willen nu dat er wordt gekeken naar de behoefte van ouders. Ook willen de steden een bindend advies kunnen geven aan het ministerie van Onderwijs over de aanvraag voor een nieuwe school.

Uitbreiding voorkomen

De steden willen verder voorkomen dat het bestuur van de Stichting Islamitisch Onderwijs, waar het lyceum onder valt, andere scholen opricht in het land. Zo zijn er plannen voor Den Haag en Utrecht.

De stadsbesturen vragen verder om hangende het onderzoek naar de ‘richtinggevende personen’ binnen de Amsterdamse school, geen nieuwe aanvragen voor subsidies, vergunningen, ontheffingen of erkenningen in behandeling te nemen. Aangenomen wordt dat dat onder meer de bestuurder Söner Atasoy betreft en zijn broer Son Tekin.

Ook willen ze dat de FIOD onderzoek doet naar mogelijk op frauduleuze wijze verkregen inkomsten en willen ze dat de Inspectie van Onderwijs continue aanwezig is en toezicht houdt op de school.

Ernstige signalen

Donderdag schreef de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat er ernstige signalen zijn over personen binnen de school. Zij zouden contacten hebben gehad met een terroristische organisatie en de helft van de lessen aan salafistisch onderwijs willen wijden.

Ook werd gewag gemaakt van antidemocratisch onderwijs en zou de Onderwijsinspectie zijn gehinderd in haar werk. De vier grote steden noemen deze signalen onacceptabel: ‘Door een parallelle samenleving te bevorderen en in strijd te handelen met de antiradicaliseringsstrategie van de overheid is de veilige vorming van leerlingen in gevaar.’

De NCTV baseerde zich onder meer op informatie van de AIVD en de Onderwijsinspectie. Harde bewijzen, de ‘smoking gun’, zoals Söner Atasoy het noemt, zijn nog niet naar buiten gekomen.

Op dit moment kan volgens de stichtingsvoorwaarden geen tweede islamitische school worden opgericht in Amsterdam. De gemeente vraagt de Kamer die voorwaarden aan te passen, zodat er een alternatief kan komen voor het Cornelius Haga.

Oproep

Maandagavond vroegen islamitische organisaties het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum op te stappen, ‘in het belang van de kinderen en Amsterdam’. De brief is ondertekend door een aantal moskee-organisaties, maar ook door de Isbo, de koepel van islamitische basisschoolbesturen.