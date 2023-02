Grote reddingsactie vanwege omgeslagen wandelaarspont in natuurgebied Beningerslikken Zuidland

NS maakt excuses voor zwaar en verliesla­tend 2022: ‘We hebben reizigers tekortge­daan’

NS belooft reizigers beterschap in 2023. Dat zei topman Wouter Koolmees bij de presentatie van de jaarcijfers over 2022. Nu het aantal reizigers nog lang niet terug is op pre-coronaniveau, blijft de toekomst van de spoorwegen echter onzeker. De directie praat momenteel met het kabinet over meer geld.