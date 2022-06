Grote politiemacht weert tientallen boeren uit Apeldoorn, noodverordening uit vrees bevrijdingsactie

Met een grote politiemacht op de been en afgesloten wegen, lijkt de overheid woensdagavond een duidelijk signaal af te geven. Na de escalaties van dinsdagavond waarbij politieagenten werden belaagd en auto’s werden vernield, trekken de autoriteiten een duidelijke streep in het zand. Naar aanleiding van die ongeregeldheden werd woensdagavond een 39-jarige man uit Lochem opgepakt, meldt de politie. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling. Rondom het huis van de minister is sinds woensdag een noodverordening van kracht, die geldt voor een week.

Bij het A1-viaduct over Kanaal Zuid bij Apeldoorn kwamen woensdagavond tientallen boeren met trekkers samen. Agenten gingen met de boeren in gesprek. Omdat sommigen probeerden naar de stad te trekken sloot de ME andere routes ook af. Sommige boeren probeerden nog langs de linies van de politie te komen, ze werden net zo hard weer teruggestuurd.

Landbouwmonument

,,We willen laten zien hoe dramatisch het er aan toe is in agrarisch Nederland. Wij moeten laten zien dat we samen sterk zijn, zowel in verdriet als in strijdbaarheid. We gaan ons niet uit het veld laten slaan”, verklaarde ze waarnaar ze in colonne naar Apeldoorn reden.