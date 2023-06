Grote natuurbrand in Purmerbos geblust, politie houdt rekening met brandstichting

hulpverleners boos Grote storing legt communica­tie­net­werk hulpdien­sten wéér plat: ‘Dit is ongekend’

Door een landelijke storing in het C2000-systeem konden de politie, ambulance en brandweer maandagnacht niet goed met elkaar en met de meldkamer communiceren, bevestigen de Veiligheidsregio's. Hulpverleners die aan het werk waren voelen zich wederom in de steek gelaten. ,,Het is en blijft onbetrouwbaar en ook levensgevaarlijk”, stelt politiebond ACP. Ook het noodhulpteam van het Rode Kruis kampte urenlang met problemen via C2000.