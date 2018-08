Grote natuurbrand bij Wateren, twee campings ontruimd

Pinguïn overleden door chloorta­blet­ten in water van verblijf

16:47 Op een kinderboerderij in Maastricht is vandaag een pinguïn overleden. Waarschijnlijk legde het dier het loodje omdat iemand chloortabletten in het water van het verblijf heeft gegooid, zo meldt NU.nl. Een andere pinguïn is zwaargewond.