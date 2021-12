Grote maanvis aangespoeld op Ameland

Zeldzame levende maanvis gespot in Waddenzee

In de Blauwe Balg, een vaargeul tussen Terschelling en Ameland, is gistermiddag een levende maanvis gezien. Maanvissen worden zo nu en dan levend in de Noordzee gezien, maar in de Waddenzee gebeurt dat zeer zelden. Daarnaast wist de onderzoeker die het dier spotte er bijzondere beelden van te maken.

