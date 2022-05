Grote inhaalslag voor de horeca, maar prijs biertje blijft stijgen

Ze benadrukt wel dat er binnen de horecasector grote verschillen in de mate van herstel zijn. Zo werden bedrijven met veel afhaal- en bezorgomzet, zoals cafetaria’s en fastfoodrestaurants, relatief minder hard geraakt door de lockdowns en hebben zij dus een voorsprong bij de wederopleving.



Nu alle beperkende maatregelen voor restaurants zijn opgeheven, zal de omzet redelijk snel herstellen. Ook voor cafés en het nachtleven - discotheken en nachtclubs - ‘zijn de vooruitzichten dit jaar goed’. Bij hotels duurt het herstel volgens de sectoreconoom langer. Dit komt met name doordat de terugkeer van de zakelijke en intercontinentale reiziger nog enigszins achterblijft.



Tot slot zijn er zorgen over de kosten. Naast hogere personeels- en energiekosten kampt de horecasector dit jaar ook met hogere inkoopprijzen van onder meer bier, koffie, brood, vlees, olie en boter. Naar verwachting gaan de prijzen in de horeca dit jaar nog eens met meer dan 3 procent omhoog, aldus ING. ‘De vraag is in hoeverre de kosten een-op-een aan de klant kunnen worden doorberekend, zonder de klant weg te jagen.’



Robèr Willemsen, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland, ziet nog steeds veel beren op de weg, zegt hij in een eerste reactie. ,,Op dit moment heeft 50 procent van de horeca nog een negatief eigen vermogen.” Daarnaast moeten horecabedrijven vanaf oktober 2022 beginnen met het terugbetalen van de belastingschuld, brengt Willemsen in herinnering. ,,Dus wij zien nog steeds een ander scenario.” De voorzitter wil eerst het ING-rapport lezen voordat hij uitgebreid reageert.