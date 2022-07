Grote hoeveelheden plastic aangetroffen in melk en vlees van koeien en varkens

Alle twaalf onderzochte monsters van voederpellets en versnipperd voer bleken plastic te bevatten. In het verse voedsel werd geen vervuiling aangetroffen. De studie werd uitgevoerd in opdracht van de Plastic Soup Foundation, een non-profit milieuorganisatie die tot doel heeft plasticvervuiling te verminderen.

Verder bleken zeven van de acht geteste rundvleesmonsters plastic deeltjes te bevatten, terwijl er in vijf van de acht varkensvleesmonsters ten minste één soort plastic zat. Ook werd plastic aangetroffen in 18 van de 25 geteste melkmonsters. ,,Dit is niet alleen schadelijk voor het dierenwelzijn, maar wellicht ook voor onszelf als vrijwel elke biefstuk en elke hamburger kleine stukjes plastic bevat”, zegt Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation. ,,Deze studie leidt tot ernstige bezorgdheid over de besmetting van onze voedselketen met microplastics.”

Zero tolerance

De Europese Verordening voor Diervoeding 767/2009 verbiedt de toevoeging van ‘verpakkingen en delen van verpakkingen afkomstig van het gebruik van producten van de voedingsmiddelenindustrie.’ Deze verordening zou volgens de Plastic Soup Foundation moeten worden gehandhaafd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hanteert echter een zogeheten Reference Point of Action; dat houdt in dat wanneer de vervuiling onder de 0,15 procent is, die wordt getolereerd. De milieuorganisatie vindt dit zorgelijk. Westerbos: ,,Wij zijn gebrand op het naleven van het ‘zerotolerancebeleid’ op Europees niveau.”

Bezorgdheid

De bezorgdheid over de toename van plastic in het voer van landbouwdieren is de laatste jaren gegroeid. In 2021 werd de Amerikaanse landarbeider Emmanuel Moore nog ontslagen nadat hij een TikTok-video had geplaatst waarin hij onthulde hoe plastic afval het varkensvoer vervuilt.

Recent verschenen meerdere studies over de aanwezigheid van microplastics in het menselijk lichaam. De deeltjes plastic komen binnen door het drinken uit een plastic beker of flesje, maar ze zitten ook in ons kraanwater. Ook ademen we de deeltjes in omdat ze in fleece-, polyester- en nylonkleding zitten. Onderzoekers hebben zelfs voor het eerst microplastics gevonden in de nieuwe sneeuw van Antarctica.

Plastic Soup Foundation is naar aanleiding van het onderzoek een petitie gestart. Hierin vragen ze minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de consument te verzekeren dat er geen plastic in de Nederlandse voedselketen zit. Ook vragen ze de minister om aan te geven in hoeverre hij controles op de aanwezigheid van plastic in veevoer prioriteit geeft.