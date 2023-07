Grote frustratie om illegale reclames van Swapfiets: ‘Dit mag niet zomaar’

Reclame-uitingen van deelfietsbedrijf Swapfiets en havermelkbedrijf Oatly zijn bij de gemeente Amsterdam in het verkeerde keelgat geschoten. Swapfiets krijgt hoogstwaarschijnlijk een boete voor het ophangen van bordjes in de openbare ruimte; stadsdeel Centrum stuurt handhaving af op een gevelversiering van Oatly.

Opeens hingen ze er vorige maand. Kleine verkeersbordjes onder bestaande exemplaren, met een blauwe rand, ludieke teksten – ‘Stop! (Hammertime)’ – en een fiets met blauwe wielen. Er stond geen afzender bij, maar de blauwe wielen verraadden het al: het was een reclame-uiting van Swapfiets. Volgens het bedrijf was het bedoeld om fietsers beter te laten opletten in het verkeer en meer te laten lachen.

De gemeente kan er in elk geval niet om lachen, blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen die GroenLinks-raadslid Elisabeth IJmker stelde aan wethouder Melanie van der Horst (Openbare Ruimte). Ze vroeg of de gemeente stappen heeft ondernomen tegen deze ‘gratis reclame’.

Onwenselijk en verboden

Van der Horst schrijft te balen van de actie van Swapfiets, die ze onwenselijk en verboden noemt. Handhaving bleek lastig omdat veel bordjes, na publiciteit in de media, snel door Swapfiets werden weggehaald en een overtreding ter plekke geconstateerd moet worden.

Donderdag werd er volgens een woordvoerder echter alsnog één bordje aangetroffen, waar handhaving op af is gegaan, waarna het is weggehaald. Volgens de woordvoerder kan dat leiden tot een boete van 1300 euro voor het ophangen en 700 euro voor illegale reclame.

GroenLinksraadslid IJmker is blij dat er nu eindelijk gehandhaafd is, maar had liever gehad dat Swapfiets meteen beboet was toen de eerste bordjes in de stad hingen. ‘Bedrijven mogen niet zomaar hun reclame gratis overal door de stad hangen.’



Centrum tegenover Oatly

Ook havermelkbedrijf Oatly staat er niet best op bij het gemeentebestuur. Op een gehuurd monumentaal pand in het Centrum heeft het grote muurstickers van ijsbollen aangebracht, wat op flinke kritiek kan rekenen op Twitter. ‘Jullie hebben wel een huis beklad. Op een plek in de historische grachtengordel die op de Unesco-Werelderfgoedlijst staat.’

Het bedrijf reageerde snel: ‘We hebben uiteraard gewoon alle benodigde processen gevolgd voor deze muurversiering en hebben volledige toestemming van Gemeente Amsterdam.’ Oatly stelt de versiering in september weer weg te halen.

Dat gaat er echter niet in bij stadsdeelbestuurder Lotte Terwel (Centrum), die het op Twitter ‘flagrante onzin’ noemt dat er toestemming van de gemeente zou zijn. ‘Dit is in strijd met de reclameregels in onze stad. Weghalen dus en niet pas over twee maanden.’ Het stadsdeel heeft handhaving verzocht erachteraan te gaan.

Want hoewel Oatly een vergunning heeft aangevraagd, is deze volgens een woordvoerder nog niet toegekend. Daarnaast is er weliswaar een melding gedaan van de muurversiering, maar komt deze ‘niet overeen met wat er nu staat’ en gaat dit tegen regels van de welstandsnota in.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoewel guerrillamarketing verboden is, wordt er niet altijd tegen opgetreden, blijkt uit de brief van wethouder Van der Horst over Swapfiets: ‘Het hangt af van de mate van overlast.’ Duidelijk is wel dat Swapfiets en Oatly volgens het stadsbestuur in ieder geval de grens hebben overschreden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.