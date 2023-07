Grote festivals zetten zich schrap voor noodweer; zondag code oranje voor deel Nederland

De organisatie van bluesrockfestival Bospop in het Limburgse Weert riep campinggasten zaterdag al op hun tenten goed vast te zetten en eventuele partytenten af te breken. Dit in verband met het verwachte noodweer zondag. Ook vraagt het bestuur van het festival de bezoekers om overbodige spullen alvast naar hun auto te brengen en alle losse spullen op te ruimen.

De vele duizenden bezoekers op deze 41ste editie van Bospop wordt gevraagd de sociale media van het festival goed in de gaten te houden. Op onder meer Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn wordt alle nieuwe informatie gedeeld, aldus de organisatie. ,,Wij zijn geïnformeerd over mogelijk zware windstoten in Weert, op zondag 9 juli vanaf 16.00 uur. Bospop volgt de ontwikkelingen nauwlettend.’’

De Veiligheidsregio Limburg-Noord houdt samen met onder anderen bestuursleden van Bospop en de burgemeester van Weert overzicht. Zondagochtend wordt afgewogen of Bospop zondag voortijdig moet worden beëindigd.

Ook voor zaterdagavond gold al code geel vanwege onweer. Het werd met 34,3 graden in Eindhoven gemeten, de warmste 8 juli ooit. Een zuidoostenwind zorgde voor de aanvoer van de zeer warme lucht vanuit Frankrijk naar ons land. In De Bilt werd het 31,9 graden, daarmee was er ook van een landelijk record sprake.

Onweer

Ook zondag lopen de temperaturen flink op, met later op de dag stevige onweersbuien, waarbij hagelstenen kunnen vallen met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. Ook kunnen er volgens het KNMI zware windstoten voorkomen van 75 tot 100 kilometer per uur. Volgens het KNMI is het nog onzeker waar precies de zwaarste buien zullen vallen.

Het KNMI waarschuwt behalve voor grote hagelstenen ook voor blikseminslag, omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Ook kan er plaatselijk wateroverlast ontstaan doordat er in korte tijd mogelijk veel neerslag valt, aldus het instituut. De buien trekken naar verwachting zondagavond weg via het noordoosten.

Shows Suzan & Freek afgelast

Vanwege de onstuimige weersvooruitzichten zijn meerdere optredens in Nijmegen van het zangduo Suzan & Freek op zondag op voorhand geannuleerd. De avond- en middagshow worden verplaatst naar zaterdag 16 september van dit jaar. Tickets blijven geldig en aanvangstijden blijven gelijk, restitutie is ook mogelijk.

In het Brabantse Hilvarenbeek is de laatste dag van het technofestival Awakenings. Ook daar geldt zondagmiddag code oranje. In Kraggenburg, bij Emmeloord in het noorden van Flevoland, viert het festival Wildeburg zijn derde en laatste dag. De organisatie meldt op haar website en sociale media dat ze de situatie rond het verwachte noodweer nauwlettend in de gaten houdt. Zondagochtend om 07.00 uur verwacht de festivalorganisatie met een update te komen.

Wat is code oranje? Het KNMI heeft vier kleurcodes: groen, geel, oranje en rood. Code oranje betekent: wees voorbereid. ‘Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast’, schrijft het KNMI daarbij op haar site. ‘Dit kan plaatselijk zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.’

Volledig scherm Foto ter illustratie. Bliksem boven het zuidoosten van Noord-Brabant. © Hollandse Hoogte / Rob Engelaar

Rijkswaterstaat

Het wordt zondag ook oppassen in het verkeer en op het water tijdens de onweersbuien en verwachte windstoten. Felle onweersbuien zijn gevaarlijk voor weggebruikers, waarschuwt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De buien kunnen eveneens invloed hebben op het treinverkeer. De NS raadt reizigers aan goed de weersverwachting in de gaten te houden en de reisplanner te raadplegen.

“Tijdens onweersbuien is sprake van gevaarlijke rijomstandigheden”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat naar aanleiding van code geel die zondagmiddag in een groot deel van Nederland geldt en code oranje die op zondagmiddag voor vier provincies is afgekondigd. “Automobilisten moeten goed opletten en voor vertrek de weers- en verkeersinformatie checken. Als je op de weg wordt overvallen door noodweer, ga dan niet stilstaan op de snelweg maar ga een veilige plek opzoeken. Ook raden we automobilisten aan om rustiger te rijden en hun rijgedrag aan te passen aan de weersomstandigheden.”

Waterrecreanten

Rijkswaterstaat waarschuwt met name ook waterrecreanten. ,,Met mooi weer zien we heel veel recreanten op het water. Ook zondag verwachten we dat er weer heel veel watersporters op pad gaan. Voor die mensen geldt zéker dat ze de weersverwachting goed in de gaten moeten houden. Zij moeten bij naderend onweer onmiddellijk van het water af. Met onweer en windstoten wil je niet op het water zitten.’’

Ook in België en Frankrijk schieten de temperaturen dit weekend ruim over de 30 graden. Door het opwarmen van de onderste luchtlagen begint de lucht op te stijgen en vormt zich aan de grond een klein lagedrukgebied. Vanuit het westen komt er minder warme lucht opzetten achter het koufront, wat weer in botsing komt met de warmere luchtsoort, aldus Weerplaza. Het grensvlak tussen deze twee luchtsoorten zorgt voor het ontstaan van felle regen- en onweersbuien.

Volledig scherm Badgasten op het strand van Zandvoort. © ANP / ANP

