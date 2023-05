Grote brand op schip in buurt van chemiepark in Farmsum, NL-Alert verstuurd naar omwonenden

Op een schip in de buurt van het Chemie Park Delfzijl in het Groningse Farmsum is vrijdagochtend brand uitgebroken. Er komt veel rook vrij bij de brand en een deel van het park is ontruimd. Er is niemand aan boord van het schip en er zijn geen gewonden gevallen, meldt de brandweer.