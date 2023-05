Grote brand op schip bij chemiepark in Farmsum onder controle

Update Weer vier AZ-fans melden zich, inmiddels elf aanhoudin­gen, allemaal 30 jaar of ouder

Vier van de tien AZ-fans die nog worden gezocht door de politie vanwege de rellen na de Europacupwedstrijd AZ-West Ham, hebben zich vandaag gemeld bij de politie. Het gaat om mannen die dinsdagavond herkenbaar in beeld waren bij Opsporing Verzocht. Er zijn nu elf mensen officieel aangehouden. Opmerkelijk is dat zij allemaal 30 jaar of ouder zijn.