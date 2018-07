2500 varkens dood na grote brand in stal Didam

Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Er was sprake van enorme rookontwikkeling bij de uitslaande brand. De rookwolken waren tot ver in de omtrek te zien. De brandweer laat weten dat - hoewel het bedrijf in het buitengebied is gevestigd - er sprake kan zijn van rookoverlast in de omgeving. De brandweer adviseert de ramen en deuren gesloten te houden. Daarover is een bericht via NL-Alert naar omwonenden gestuurd. Ook adviseert de brandweer Didammers hun ventilator uit te zetten in huis vanwege de rook.

Files

De brandweer heeft ongeveer tachtig spuitgasten aan het werk gehad tijdens de brand. Inmiddels is die onder controle. Er zijn vier blusvoertuigen, een hoogwerker en een watertankwagen ingezet. De melding kwam rond half 5 binnen. De brand was een uur later onder controle, maar er is nog veel inzet nodig voor het nablussen.



De brand trok veel bekijks. Niet alleen zorgde brand voor een file op de A12, maar ook uit Didam kwamen veel mensen op de fiets een kijkje nemen. Een van hen is Mom Leenstra. Ze wilde niet te dichtbij komen. ,,Ik wil niet het risico lopen dat ik die varkens kan horen schreeuwen. Het is toch supervreselijk dat dit gebeurt. Niet alleen voor die beesten, maar ook voor de boer.’’ Ze was voor de zekerheid richting de brand gefietst omdat haar zoon in de buurt werkt.



Even verderop staat een groepje toe te kijken. Het blijkt te gaan om familie van de getroffen maatschap. ,,Nee, geen reactie alsjeblieft. Kom later maar terug", klinkt het geëmotioneerd.