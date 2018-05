Grote brand in Ede legt school compleet in de as

Vanochtend zijn ze nog steeds aan het nablussen. Hoe lang dat gaat duren is nog niet duidelijk.



Bij de brand kwam veel rook vrij, die tot in de wijde omgeving was te zien en voor overlast zorgde. Volgens de brandweer bevatte de rook geen gevaarlijke concentraties aan giftige stoffen.



Het vuur brak gisteravond rond 23.00 uur door nog onbekende oorzaak uit in het pand van ROVC Technische Opleidingen aan de Galvanistraat in Ede, dat beroepsopleidingen en trainingen verzorgt voor de technische industrie.