Grote brand bij Tata Steel, omwonenden niet gewaarschuwd: ‘Schrik zit er goed in’

videoBij Tata Steel in IJmuiden heeft vanmiddag een flinke brand gewoed. Omwonenden zagen enorme rookwolken boven het bedrijf en het dorp hangen. Volgens de Veiligheidsregio Kennemerland ging het om een grote brand die begon bij een transportband. De brandweer weet niet of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, maar volgens een woordvoerder van Tata 'lijkt het erop van niet'.

Via Twitter laat het bedrijf weten dat er ‘door nog onbekende oorzaak’ brand is uitgebroken bij een transportband voor kolen. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers. De staalproductie van het bedrijf is volgens het bericht niet onderbroken. ,,De brand is begonnen bij een transportband voor kolen, in principe zouden daar geen gevaarlijke stoffen moeten zijn vrijgekomen, maar je weet nooit helemaal precies wat er allemaal in de vlammen is opgegaan,” zegt een woordvoerder van Tata. Over de oorzaak van de brand kan hij nog niks zeggen.

Inmiddels zijn de dikke zwarte wolken weer weg. ,,Het vuur lijkt geblust”, zegt een van de omwonenden. ,,Maar niemand was gewaarschuwd. De schrik zit er goed in. Het is wachten op een grote ramp hier.”

De transportband maakt deel uit van een toren, aldus een woordvoerder van de brandweer. Een deel van de band was buiten, een ander deel binnen, en zowel buiten als binnen de toren stond de band in brand. Op de transportband lagen kolen. De combinatie van dit alles zorgde voor veel rook.

De brandweer moest opschalen naar ‘grote brand’. Omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en uit de rook te blijven. Er is onrust onder veel omwonenden van het staalbedrijf omdat er aanvankelijk weinig over de brand werd gecommuniceerd. ,,Dit geeft een enorm Enschede-gevoel”, zegt een van hen, verwijzend naar de vuurwerkramp in Enschede. Die begon ook met een brand en werd gevolgd door een allesvernietigende ontploffing.

De woordvoerder van Tata laat weten dat het aan de Veiligheidsregio is om eventueel alarm te slaan. ,,Via twitter en nieuwsbrieven hebben we iedereen op de hoogte gebracht zodra we wat feiten wisten.”

Omwonenden van het bedrijf - die onlangs een strafzaak tegen Tata Steel zijn gestart - waren niet gewaarschuwd dat er een brand woedde. ,,Dit is een van de redenen waarom wij die zaak zijn begonnen”, zegt advocaat Bénédicte Ficq, die de omwonenden bijstaat. ,,Dit ziet er heel angstig uit. Je hebt de plicht de omgeving te waarschuwen zodat iedereen zichzelf en kinderen in veiligheid kan brengen. Het bedrijf laat dat bij elk incident na. Nu moesten de omwonenden aan de rook zien dat er iets aan de hand was. Heel angstig.”

Ficq wil namens diverse partijen en honderden omwonenden het bedrijf voor de strafrechter slepen, omdat het bewust ‘stoffen in de bodem, lucht of het oppervlaktewater zou brengen’ die een gevaar zijn voor de volksgezondheid. Een strafbaar feit waar twaalf jaar cel op staat.

