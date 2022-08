Grote boerenorganisaties ‘op één lijn’, maar alleen LTO gaat in gesprek met Remkes

UpdateLTO Nederland zal aanstaande vrijdag namens de grote boerenorganisaties ‘de boodschap van de boeren’ overbrengen aan een kabinetsdelegatie onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes. Dat is de uitkomst van overleg woensdagavond in Nijkerk. ,,We zijn eensgezind.”

In een verklaring melden de boerenorganisaties die bij het gesprek waren: ,,Onze boeren hebben geen vertrouwen in het door de regering geregisseerde overleg. LTO spreekt vrijdag met het kabinet in goede afstemming met alle partijen. De uitkomsten van het overleg worden teruggekoppeld, besproken en verdere stappen worden afgestemd.”

De verklaring - die onder meer ondertekend is door LTO Nederland, Farmers Defence Force en Agractie - meldt ook dat het een goed overleg was. ,,Op de inhoud zitten we op één lijn.”

Volgens Erik Luijten, bestuurslid van Agractie, hebben meerdere organisaties woensdagavond aangegeven geen zin te hebben in ‘spelletjes’ van het kabinet, omdat vooraf aan het overleg van vrijdag steeds is geroepen dat er niet te sleutelen valt aan de stikstofplannen van het kabinet. ,,Daarnaast is Remkes de verkeerde man op de verkeerde plek. Wellicht kunnen we later nog eens om tafel, maar niet nu en niet onder deze voorwaarden.”

Uitweg zoeken

Remkes had ongeveer twintig boerenorganisaties uitgenodigd voor het eerste, verkennende gesprek dat uiteindelijk moet leiden tot een uitweg uit de stikstofcrisis. Ruim de helft van de genodigden had vooralsnog toegezegd te komen, waaronder LTO Nederland. Dat zorgde voor woede bij activistische organisaties

Want LTO ging vorige week om na een telefoontje van premier Rutte. Voorzitter Mark van den Oever van Farmers Defence Force brieste daarna in een online video dat die club ‘de sector weer verraadt’. Hij verweet voorman Sjaak van der Tak ‘een grote bek’ te hebben en tegelijk ‘een ruggengraat van een tuinslang’. De lucht tussen de FDF-voorzitter en Van der Tak is inmiddels geklaard.

Voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) heeft vertrouwen in boerenpartner LTO Nederland, zei hij na afloop van het overleg in Nijkerk. Volgens Van den Oever zijn er ‘harde afspraken’ gemaakt tussen de boerenorganisaties over het aanstaande overleg. Hij wilde niet uitweiden over om wat voor afspraken het gaat.

Het was vanavond tijdens de ontmoeting in een Nijkerks hotel de bedoeling dat al het zeer op tafel kwam en boerenorganisaties de neuzen weer dezelfde kant op kregen. Dat lijkt richting vrijdag gelukt. Een woordvoerder van LTO laat weten tevreden te zijn met de uitkomst. ,,Wij gaan wel, zoals we eerder al hebben gemeld, omdat Remkes heeft aangegeven dat er geen taboes zijn komende vrijdag.”

Bij het gesprek tussen de boeren en het kabinet over het stikstofbeleid zijn premier Mark Rutte, stikstofminister Christianne van der Wal en landbouwminister Henk Staghouwer aanwezig, samen met Remkes.

Volledig scherm Agractie-voorman Bart Kemp (tweede van links), FDF-voorzitter Mark van den Oever (tweede van rechts) en LTO-voorzitter Sjaak van der Tak (bij de microfoons) na een gesprek tussen boerenorganisaties Farmers Defence Force, LTO en Agractie. © ANP

Statement agrarische partijen Nederland De partijen die vrijwel de gehele landbouw vertegenwoordigen hebben een goed overleg gehad. Op de inhoud zitten we op één lijn. Dat betekent dat we samen optrekken. Onze boeren hebben geen vertrouwen in het door de regering geregisseerde overleg. LTO spreekt vrijdag met het Kabinet in goede afstemming met alle partijen. De uitkomsten van het overleg worden teruggekoppeld, besproken en verdere stappen worden afgestemd. Namens: Agractie Nederland Dutch Dairymen Board Farmers Defence Force LTO Nederland Nederlandse Akkerbouw Vakbond Nederlandse Melkveehouderij Vakbond Nederlandse Vakbond Pluimveehouders Producenten Organisatie Varkenshouderij