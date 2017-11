Grote behoefte aan openbare toiletten

'Onze Zeiknota is van ver vóór de zaak om de wildplasboete'

Als er één gemeente werk maakt van openbare toiletten is het Rotterdam. De stad - met het patatje kapsalon toch al dol op bijnamen - doopte de visie op openbare toiletvoorzieningen om tot 'Zeiknota'. Hoge nood, maar nergens een wc, dat is binnenkort voorbij, beloofde Joost Eerdmans al in september 2016. ,,Onze Zeiknota is van ver vóór de zaak om de wildplasboete'', zegt de 46-jarige wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte. ,,Je kunt wel handhaven op wildplassen, maar dan moeten er ook toiletten zijn. Voor mannen én vrouwen.'' Op vijftien plekken in de stad komen zelfreinigende toiletunits. Kosten: 4 ton per jaar. Maar Rotterdam had ook wat in te halen. Er stond één toilet per 1.678 vierkante meter, concludeerde de Maag Lever Darm Stichting begin dit jaar. In Amsterdam is dat er één per 582 vierkante meter en in Den Haag één per 920 vierkante meter. Toch werd Rotterdam in september door de HogeNood-app uitgeroepen tot de plasvriendelijkste stad van Nederland, omdat er veel openbare toiletten zijn en de stad het actiefst is om dat aanbod te vergroten. Eerdmans was verrast. ,,Want wij waren van mening dat er nog wat ontbrak.'' Wildplassers hoeven trouwens niet op zijn steun te rekenen. ,,Ik wil juist hogere boetes: Singapore aan de Maas. Als je in Rotterdam de straat vervuilt, moet de boete zeker het dubbele van 140 euro zijn.''