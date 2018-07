'Grote banken betrokken bij misstanden palmolie'

De banken zouden tussen 2010 en 2018 voor minstens 4,9 miljard euro hebben geïnvesteerd in veertien palmoliebedrijven die betrokken zijn bij 118 misstanden in negen landen, zo staat in het zwartboek Draw the Line.

Liberia

Zo investeerde ABN AMRO in een bedrijf dat regenwoud vernietigde in Papoea Nieuw-Guinea en leende ING aan een bedrijf dat de lokale bevolking intimideerde en van haar land verjoeg. Milieudefensie wijdt een apart rapport aan Liberia, waar ABN AMRO en Rabobank investeren in een Aziatisch palmoliebedrijf dat zich aan soortgelijke misdrijven schuldig maakt. Dit bedrijf, Golden Agri-Resources, breidt nu uit naar Afrika met investeringen in Golden Veroleum Liberia (GVL).

De onderzoekers stuitten op schokkende verhalen. In Liberia blijkt dat GVL het land met dwang afpakt van de lokale bevolking. "Met geweren in de hand dwong de politie ons om toestemming te geven voor het inpikken van ons land", zegt Ricky Kwanswea uit Liberia. Het bedrijf negeert een beslissing van de palmolie-organisatie Roundtable on Sustainable Palmoil (RSPO) om haar werkzaamheden op de omstreden stukken land te staken, en zet de kap voort.

Medeplichtig aan mensenrechtenschendingen

,,Banken weten al ruim vijftien jaar wat er aan de hand is. Toch blijven ze geld steken in deze dubieuze bedrijven", zegt Rolf Schipper van Milieudefensie. ABN AMRO, ING en de Rabobank slagen er volgens hem niet in misstanden te voorkomen. ,,Met de financiering van palmoliebedrijven staan deze banken aan de basis van ernstige mensenrechtenschendingen. Duizenden mensen verloren hun huis, de lokale bevolking is geïntimideerd of gevangen gezet, en grote stukken bos zijn gekapt of platgebrand. Banken moeten hun beloftes van duurzaam bankieren nakomen en zo snel mogelijk hun geld terugtrekken uit de grootschalige palmolie-industrie."

Rolf Schipper roept klanten op bij hun bank aan te kloppen met de ansichtkaart "Dit moet stoppen". En hij wil dat de Nederlandse overheid zich hard maakt voor strengere regelgeving op Europees en internationaal niveau.

Zwartboek: ruim honderd schandalen