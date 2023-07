Grote angst voor confrontatie supporters Twente en Hammarby, fans gescheiden in Enschede en Hengelo

De politie is volop aanwezig in de Hengelose binnenstad. Supporters zitten op het terras. De sfeer is rustig. Er zijn geen incidenten.

Het hele grondgebied van Enschede is ondertussen uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. De gemeente houdt er rekening mee dat er zo’n 2000 Zweedse voetbalsupporters in de regio zijn voor de wedstrijd. Een deel van de aanhang van Hammarsby IF zou fanatiek zijn en deelnemen aan georganiseerde gevechten, zegt de gemeente. De aanwijzing in Enschede geldt in principe tot donderdagavond 21.45 uur en het noodbevel in Hengelo tot 20.00 uur.