Grootste risico op tekenbeten in Drenthe en Gelderland

‘Killa Kamilla’ droomde van carrière in Oekraïne, maar heeft nu hier de handschoe­nen opgepakt

Ze was net aardig op dreef als profbokser in Oekraïne, maar toen brak de oorlog uit. Kamilla (26) vluchtte halsoverkop naar Nederland, waar ze verblijft bij Oekraïense vrienden. Even leek alles verloren. Maar haar droom om een succesvolle bokser te worden, komt misschien alsnog uit. ,,Ze hebben me hier ontvangen als familie.’’

24 april