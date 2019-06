Grootste planeet Jupiter binnenkort met blote oog te zien

Ontsnapte psychiatri­sche patiënt Peter M. is gevonden

15:46 De 43-jarige Peter M., die afgelopen zaterdag verdween na een onbegeleid verlof uit de kliniek in Den Dolder, is terecht. Dat meldt de zus van Peter. Het nieuws wordt door bronnen rond het onderzoek bevestigd. Rond 13.30 uur werd hij door omstanders herkend op het NS-station van Breda. Zij belden de politie. Veiligheidsmedewerkers van de NS hielden de man aan en droegen hem over aan de politie. Op korte termijn wordt de man terug naar de kliniek in Den Dolder gebracht.