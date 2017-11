Video Doodschieten Iraanse activist in Den Haag 'een laffe daad'

12:59 De man die gistermiddag in Den Haag is doodgeschoten, is de Iraanse activist Ahmad Mola Nissi. Dat bevestigt een woordvoerder van zijn organisatie de Arab Struggle Movement. De Arabisch-Iraanse verzetsbeweging, die zich inzet voor een onafhankelijk Ahwaz (een regio in Iran) eist opheldering over de moord op haar leider.