Grootscheepse zoektocht naar drenkeling in recreatieplas gaat verder

In de loop van de avond werd een dregboot opgeroepen om beter te kunnen zoeken in het water. Die boot kwam over uit Lelystad. Ook vloog er een drone over het recreatiegebied.



De man was bij de plas wezen zwemmen met een groep van dertig personen, allemaal inwoners van het azc. ,,Zij hebben getuigenverklaringen bij ons afgelegd’’, vertelt Willem Saris van de politie. ,,Dat was lastig, maar is uiteindelijk wel gelukt. De groep is opgehaald door een bus van het coa (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, red.) en naar het azc gebracht. Daar worden ze opgevangen.’’