Groothandels als Hanos en Sligro weer open voor iedereen

Ook tijdens de intelligente lockdown in het voorjaar waren zelfbedieningsgroothandels voor iedereen geopend. Door de sluiting van de horeca neemt de druk op de supermarkten volgens branchevereniging CBL opnieuw fors toe. ,,De openstelling van de groothandels is wenselijk om klanten meer mogelijkheden te geven om voldoende afstand te kunnen houden bij het boodschappen doen. Gemeenten moeten toestemming geven voor de opening voor gewone consumenten. Het CBL rekent op begrip en coulance van gemeenten, net zoals in het voorjaar’’, aldus een woordvoerder.

De supermarktbranche heeft vandaag overlegd over invulling van de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet gisteren bekend heeft gemaakt. Het deurbeleid wordt niet strenger gemaakt. Volgens het CBL blijft de regel van maximaal 1 klant per tien vierkante meter winkeloppervlak gelden. ,,We gaan er strikt op toezien, bijvoorbeeld met een limitering van het aantal winkelwagens. Met een medewerker bij de deur maken supermarkten beter zichtbaar dat boodschappen doen geen uitje is. De oproep aan klanten is: kom alleen, houd afstand en doe je boodschappen efficiënt met een lijstje.’’

Verbod alcoholverkoop

Het verbod op alcoholverkoop na 20.00 uur stelt supermarkten voor een dilemma. Enerzijds willen supermarkten zo ruim mogelijke openingstijden, zodat klanten meer gelegenheid hebben om hun boodschappen te doen en het niet te druk wordt in de winkel. Anderzijds verwachten supermarkten meer ongewenste discussie met klanten die altijd na achten hun (week)boodschappen doen en daarbij ook alcohol willen kopen, of met klanten die even na achten aan de beurt zijn bij de kassa en daardoor net te lang hebben moeten wachten om een fles wijn te kunnen kopen.

Om het personeel te behoeden voor discussies, hebben verschillende supermarkten zoals alle winkels van Deen en een aantal Jumbo-vestigingen besloten om 20.00 uur helemaal dicht te gaan. ,,De consequentie is dat het op andere momenten dan drukker wordt in de winkel. Andere winkels blijven wel open, omdat ze de extra uren nodig hebben om te voorkomen dat het op andere momenten te druk wordt. Klanten kunnen hier na 20.00 uur geen alcohol meer kopen. Of een winkel openblijft na 20.00 uur, verschilt per keten.’’

Ook voor online boodschappen geldt dat supermarkten na 20.00 uur geen alcohol meer mogen bezorgen. Het is volgens het CBL technisch complex om dat goed te regelen, supermarkten hebben tijd nodig om hun bestelsystemen aan te passen.

Het CBL vraagt de overheid daarom om een overgangstermijn van een week om dit te organiseren. Een klant die de komende week ‘s avonds boodschappen bezorgd krijgt, heeft deze al besteld voordat sprake was van een verkoopverbod op alcohol na 20.00 uur. ,,Deze klanten kunnen er niet meer voor kiezen om de boodschappen eerder te laten bezorgen, omdat de bezorgtijden al zijn volgeboekt voor de komende periode.’’

Mondkapjes

Supermarkten volgen het beleid van de overheid op het gebied van mondkapjes. Dat betekent op dit moment dat supermarkten klanten en medewerkers dringend adviseren om in de winkel een mondkapje te dragen. Als de overheid tot een verplichting komt, dan volgt de branche die op.

Het CBL doet daarnaast een dringende oproep richting klanten om respectvol om te gaan met supermarktpersoneel. ,,Dan hebben we het vooral over mensen die moeite hebben met de nieuwe coronamaatregelen. Supermarkten volgen de adviezen en regels van de overheid en voeren die door in de winkel. Als hier opmerkingen over zijn, moeten klanten die bij de overheid kenbaar maken. Supermarkten kunnen de overheidsmaatregelen immers niet veranderen. Bij veilig winkelen en een veilig gevoel hoort ook dat we aardig zijn tegen elkaar.’’ Supermarktmedewerkers krijgen trainingen in het omgaan met lastige klanten. Vorige week is bijvoorbeeld een nieuwe versie van de online-training ‘De situatie de baas’ gelanceerd.

