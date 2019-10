Groothandel Sligro roept 160 productsoorten terug vanwege listeriazaak

De zegsman voegt eraan toe dat Sligro sinds gisteravond drukdoende is om volledig zeker te stellen dat alle door het bedrijf geleverde producten veilig zijn. Dat is volgens hem gebruikelijk bij elke terugroepactie.



Hoe hoog de kosten zijn die met deze terugroepactie gepaard gaan, is nog lang niet duidelijk. ,,In deze fase kijk je daar niet naar’’, aldus de woordvoerder. ,,Dat is niet eens van secundair maar van tertiair belang.’’



Ook bij Versunie, leverancier van de vleeswarenmerken Versuniek, Meesterhand en Fairbeleg, zijn maatregelen genomen. Het bedrijf publiceerde op de website een lijst met negentig producten die uit de schappen zijn gehaald. Versunie vraagt klanten om deze vleeswaren niet te consumeren en terug te brengen naar de winkel.



Ook vleeswaren van de merken Freshly, Fresh4You, Kraak-Vers- FRESHL, FairBeleg en FAIRBE die door Bidfood worden gedistribueerd zijn mogelijk besmet. Bidfood roept in totaal 149 soorten vleeswaren terug.



Bij ALDI gaat het om vier producten die direct uit de schappen zijn gehaald. De supermarktketen benadrukt dat vleeswaren die nog in de schappen liggen, veilig zijn om te consumeren.