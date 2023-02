'Groot wonder!' Nederlandse familie had hoop opgegeven, tot 10-jarige Irmak na week uit puin werd gered

Molshopen in je tuin? Wees blij, is de boodschap tijdens het landelijke telweekend

Zitten ze op de Waddeneilanden, of is het mollen nog niet gelukt om de zee over te steken? Dat is de grote vraag bij de mollentelling die vrijwilligers dit weekend bezighoudt. De kans dat een van hen een echte mol ziet rondkruipen is sowieso behoorlijk klein, tot nu toe is er slechts een handjevol gezien.