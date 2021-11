Groot verdriet om Djive (10), die overleed na een ongeluk in Barendrecht

Spijkenis­ser (28) op vrije voeten na ongeval in Barend­recht waarbij jongen (10) overleed

De Spijkenisser (28) die de auto bestuurde die zaterdagnacht in een sloot in Barendrecht belandde, is vrijgelaten. Bij het ongeluk kwam een kind (10) om het leven. De man blijft nog wel verdachte in de zaak.

10 november