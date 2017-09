Groot deel Nederlands reddingsteam terug van Sint-Maarten

Marc na drie uur onder puin Mexico gehaald: leven is een mirakel

23 september Marc Wehmeijer is geen diepgelovig man. Maar nadat hij dinsdag in Mexico onder het puin bedolven raakte, weet hij zeker dat er iets heel speciaals aan de hand is. Meer dan gewoon geluk, vertelt hij euforisch. ,,Iedereen moet weten hoe geweldig dit land is. Hoe hard is gewerkt om mij onder de brokstukken vandaan te krijgen.''