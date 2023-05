Groot alarm over ‘normloosheid’ in opvang asielkinderen: ‘In strijd met rechten van het kind’

Toen een banaan openen niet lukte, bleek het foute boel bij John (54): ‘Mijn verhaal kan anderen helpen’

Het is een gewone schooldag. John Sonneveld zit aan de keukentafel met zijn dochter voor de lunch. Hij wil een banaan pakken, maar de folieverpakking eromheen krijgt hij met geen mogelijkheid open. Het voorteken van een beroerte, nu tien jaar geleden. In januari gaat het opnieuw mis. ,,Ik praat er liever niet over, maar met mijn verhaal kan ik misschien anderen helpen.”