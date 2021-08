Groot aantal prikstraten wordt ontmanteld, GGD gaat in buurthuis en prikbus vaccineren

Volgens de GGD’s heeft het geen zin grote prikhallen nog langer open te houden, omdat de meeste mensen inmiddels tegen het coronavirus zijn ingeënt. Begin juni werden er nog ruim 200.000 mensen per dag gevaccineerd, nu zijn dat er maar zo’n 100.000. Het gaat grotendeels om tweede prikken, dus het aantal vaccinaties neemt de komende weken nog verder af. Veel van de 143 GGD-vaccinatiestraten worden daarom ontmanteld.

Van de veertien priklocaties in de regio Rotterdam-Rijnmond is er eind september bijvoorbeeld nog maar eentje over. Sinds juli zijn er al zes gesloten. Deze en volgende maand sluiten er nog dertien hun deuren. In Brabant is de sluitingsdatum voor elf van de veertien prikstraten bekend; drie zijn er sinds deze week al dicht. In Friesland sluiten over twee weken vier van de acht vaccinatielocaties. In de locaties die voorlopig openblijven, zal bovendien niet meer elke dag worden geprikt.

De GGD in Flevoland roept inwoners van Zeewolde en Dronten op niet langer te wachten als zij nog in hun eigen woonplaats willen worden ingeënt tegen het coronavirus. ,,Beide vaccinatielocaties zijn gehuisvest in sporthallen. In september worden deze accommodaties weer ingezet voor de sportbeoefening.’’

Quote Op dit moment is het zonde van het geld om grote vaccinatie­hal­len open te houden

Bij veel priklocaties in het land kunnen ongevaccineerden de komende weken zonder afspraak terecht. Dat moet mensen over de streep trekken die er nog niet in zijn geslaagd een afspraak te maken, of die nog twijfelen.

Prikbussen

Daarnaast zetten GGD’s mobiele vaccinatie-units en prikbussen in. Die rijden naar wijken en dorpen waar de vaccinatiegraad lager ligt dan gemiddeld. In buurthuizen, moskeeën en bijvoorbeeld sportkantines worden pop-up-vaccinatielocaties ingericht waar mensen op bepaalde tijden zonder afspraak kunnen binnenlopen voor een prik.

Duitsland, Israël en naar verluidt ook Engeland hebben afgelopen week besloten om kwetsbare mensen een derde prik te geven. In Nederland buigen het OMT en de Gezondheidsraad zich momenteel over de vraag of zo’n booster nodig is. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid is niet bang dat de GGD’s daar straks geen capaciteit meer voor hebben. ,,Wij werken samen met de GGD’s aan scenario’s om weer snel te kunnen opschalen, mocht het nodig zijn. Op dit moment is het zonde van het geld om grote vaccinatiehallen open te houden’’, zegt een woordvoerder.

Prikstraten worden ontmanteld, maar dat betekent niet dat de vaccinatiecampagne ten einde is: 2,8 miljoen 12-plussers hebben nog géén eerste prik gehad. Dat laatste deel wordt misschien wel het lastigst. Bij de GGD’s gaat het roer nu om: van massavaccinatie naar ‘fijnmazig prikken’. Lees hieronder verder.