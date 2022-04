Groningen verbiedt ‘dancefeest voor in de steek gelaten agenten’, organisator boos: 'Nee, dit is géén event!’

In Groningen mag morgen een lawaaidemonstratie voor een betere cao voor politiemensen niet plaatsvinden. De gemeente heeft de demonstratie verboden omdat er sprake zou zijn van een groot dance-event. De organisator van het burgerinitiatief is boos en zegt dat hem de vrijheid van meningsuiting wordt ontnomen. De politievakbonden, die niets met de demonstratie te maken hebben, reageren eveneens teleurgesteld.

Evenementenorganisator Richard Smaal diende onlangs een verzoek in bij de gemeente Groningen om in het hart van de stad een lawaaidemonstratie te organiseren. Smaal wilde op die manier steun betuigen aan de politievakbonden die al maanden protesteren voor een betere cao. Eén van de meest ingrijpende acties tot nu toe is dat agenten niet meer in actie komen wanneer er sprake is van geluidsoverlast. Burgers moeten conflicten over herrie voortaan zélf oplossen.

Lees ook Geluidsoverlast van de buren? Politiebonden roepen agenten op klachten te negeren

,,Ik wilde daar op een ludieke manier op inspringen met een lawaaidemonstratie, om de Groningers zo te laten zien dat wij als maatschappij lijden onder de erbarmelijke omstandigheden waaronder de politiemensen in Nederland hun werk moeten doen. Tegelijkertijd kon ik hiermee laten zien wat de politie allemaal omhanden heeft als zij moet optreden na meldingen van geluidsoverlast en wat er eigenlijk gebeurt als de politie helemaal niet in actie komt.”

‘Daar ben ik boos over’

Smaal had een demonstratie midden op de Markt voor ogen, met flyers, spandoeken, sprekers en - natuurlijk - een geluidsinstallatie. Ook zouden er dj’s langskomen. Plannen voor catering of ticketverkoop waren er niet. ,,Natuurlijk niet, want het is geen evenement, maar een demonstratie. We hebben ook nergens een publieke oproep gedaan om naar de Markt te komen. Dat de gemeente het desondanks alsnog als een evenement beschouwt, vind ik onbegrijpelijk. Het voelt alsof mij het recht op de vrijheid van meningsuiting wordt ontnomen. Daar ben ik best wel boos over.”

De gemeente bevestigt dat ze een verzoek binnenkreeg van een inwoner die niet bij de politie betrokken is. ,,We hebben de plannen aangehoord en kwamen toen tot de conclusie dat het niet om een demonstratie gaat, maar om een evenement met grote boxen en veel harde muziek, waar je gewoon een vergunning voor nodig hebt. Het zou gaan om een groot dancefeest dat op klaarlichte dag in een drukke binnenstad plaats zou vinden. Te midden van onze voorbereidingen voor de bloemetjesmarkt die aanstaande vrijdag plaatsvindt, vonden wij het niet passend een dancefeest te laten plaatsvinden.”

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een schande

Over de inhoud van de demonstratie neemt de gemeente Groningen geen standpunt in. ,,Als de organisator op een andere manier zijn steun wil betuigen aan de politievakbonden, dan zijn we uiteraard bereid mee te denken”, aldus een woordvoerder. Organisator Smaal, tevens werkzaam in de evenementenbranche, heeft er weinig vertrouwen in. ,,Ik heb nog een kort geding overwogen, maar dat kost me te veel geld. Ik ben nu naar andere steden aan het kijken of ik daar misschien terecht kan. Ik vind het heel belangrijk dat deze actie in deze vorm aandacht krijgt in ons land. Het is een schande dat de overheid onze politieagenten keer op keer in de steek laat. Hoe lang moeten wij als maatschappij daar nog onder lijden?”

De vier grote politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB reageren teleurgesteld op de beslissing van de gemeente Groningen. ,,Het is ontzettend gaaf om te zien dat burgers opstaan en hun steun uitspreken voor de politie, dat waarderen we enorm”, zegt projectleider Maarten Brink. ,,Het is dan ook extra jammer om te zien dat zo’n goedbedoelde protestactie door de gemeente verboden wordt. Burgers krijgen daarmee niet de kans om mee te denken en hun steun uit te spreken voor de politie.”

Kijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist: