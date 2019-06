Groningen getroffen door vierde aardbeving in twee weken tijd

Het KNMI meldt dat de beving vanmiddag om 15.37 uur plaatsvond in Appingedam. De beving had een kracht van 1,9 op de schaal van Richter. Eerdere bevingen deze maand in de provincie hadden een kracht van 0,6, 1,9 en 2,5. Die laatste vond plaats bij Garrelsweer.



De bevingen in Groningen worden veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Het KNMI laat weten dat zowel het aantal aardschokken als de kracht ervan in het afgelopen decennium aanzienlijk toenamen. De gaskraan wordt daarom geleidelijk dichtgedraaid. Vorig jaar telde het KNMI in totaal 113 aardbevingen in ons land. De meeste (87) deden zich voor in het aardgasgebied in Groningen.