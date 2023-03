Groningen eist miljardenpakket voor inlossen ereschuld gaswinning

Michelle liet héél even haar auto draaien toen dieven toesloegen: ‘M’n man draaide zich stomver­baasd om’

Ze stonden raar te kijken: eerst Zoe Meijer in Losser en een halfuur later ook Michelle Groenhuijzen een stukje verderop in Enschede. Terwijl ze héél even hun auto’s stationair lieten draaien, werden ze onder hun neus vandaan gestolen. Vlak na elkaar in dezelfde regio: dat lijkt té toevallig, vindt ook de politie.