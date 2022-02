Groepsleerkracht ontslagen na weigeren PCR-test

De vrouw werkt sinds 2016 bij de naschoolse opvang. Ze is ervan overtuigd dat de PCR-test geen corona kan aantonen en vindt de verplichting zich te laten testen in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, waarin het recht op lichamelijke integriteit en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn vastgelegd. ‘Als ik niet mag werken omdat ik mij niet wil laten testen, is dat dwang en dwang is strafbaar’, schreef ze aan de directie. De naschoolse opvang vindt het echter onwerkbaar als medewerkers zich, tegen de protocollen in, niet laten testen.

De medewerkster geeft er de voorkeur aan bij klachten of na contact met een besmet persoon zonder test tien dagen in quarantaine te gaan. Maar de werkgever moet dan elke keer - soms onnodig - vervangers inhuren of voor de zekerheid ook kinderen of ouders in quarantaine laten gaan. Vanwege de weigering is de leerkracht officieel gewaarschuwd en enige tijd op non-actief gezet. Daarna volgde de ontslagaanvraag.