Groep jongeren in Goor sloopt taxibus voor ogen van chauffeur

Een taxibus van de stichting Doors Wide Open uit het Overijsselse Goor is in de nacht van zaterdag op zondag voor de ogen van de chauffeur vernield. Beelden van het tafereel doen de ronde op videowebsite Dumpert. Eigenaar Seine Braakman is verbolgen over de actie en heeft de jongeren een dag later thuis opgezocht: „De ouders waren woedend.”

Op de beelden is te zien hoe het groepje midden in de nacht aan komt lopen richting de bus, terwijl de chauffeur net staat te pinnen. Ter hoogte van de Rabobank aan de Kerkstraat schoppen ze de spiegels van de taxibus af en delen enkele rake trappen uit in het zijportier. Ook de schuifdeur wordt onder handen genomen. De sfeer is grimmig.

De chauffeur van de taxi houdt zich afzijdig van het tafereel, volgens Seine Braakman ‘voor zijn eigen veiligheid’. Wanneer de politie eraan komt rijden nemen de jongeren de benen en ontsnappen ze net op tijd.

‘Slenggang’

Quote Voor onze chauffeurs is dit niet leuk. Dat zijn allemaal vrijwilli­gers. Seine Braakman Maandagochtend heeft Seine Braakman van de stichting Doors Wide Open de schade laten inventariseren: „Tweeduizend euro”, is hij duidelijk. „De spiegels zijn eraf, de schuifdeur is kapot, de navigatie is gesloopt en een gedeelte moet opnieuw worden gespoten. Dit groepje was al bij ons bekend. Eerder hebben ze schade in de bus aangericht door zes hoofdsteunen te slopen. Dat was allemaal net afgehandeld en nu dit.”



Het groepje staat in Goor bekend als de ‘Slenggang’ en runden een Instagram-account waarop allerlei treitervideo’s verschenen. Dat account is zondag offline gehaald, na aandringen van Braakman en de ophef op videowebsite Dumpert, die beelden van de vernieling plaatsten.

Ouders geschokt

De stichting Doors Wide Open zet zich in Goor in voor gezinnen die in armoede leven. Wie lid wordt van de stichting en een donatie overmaakt kan gebruik maken van de gratis taxiservice. De stichting rijdt vooral tussen de uitgaansgelegenheden in Twente. Het groepje jongeren kwam zondagnacht om 05.15 uur uit het Goorse centrum, toen het incident gebeurde.

Een dag later waren de namen van de daders al snel bekend bij Braakman: „Ik heb ze opgezocht op Facebook en ben naar hun ouders gegaan. Ik heb gewoon aangebeld. De ouders schrokken zich kapot. Ze hadden geen idee wat hun kinderen 's nachts uitspookten. Een gedeelte van de groep is zondag met ons in gesprek geweest in het Proathoes in het centrum van Goor. Ze moesten met de billen bloot en gaan alles vergoeden.”

Geen aangifte, wel meelopen

Ondanks videobeelden, een gesprek met ouders en een schadepost van tweeduizend euro, doet Braakman geen aangifte tegen de jongeren tussen de 16 en 18 jaar oud. „Want dan zadel je ze op met een strafblad waar ze later nog last van hebben. Sommige ouders drongen er op aan om juist wél aangifte te doen, maar ook vanwege het sociaal-maatschappelijke karakter van de stichting heb ik besloten dat niet te doen. Ze moeten alles vergoeden en ik wil dat ze binnenkort een dagje met ons meelopen tijdens een klus, om te laten zien dat er mensen zijn die het niet breed hebben. Iedereen in Goor weet nu ook wie deze jongens zijn. Op die manier worden ze genoeg gestraft.”

De beschadigde bus wordt op korte termijn gerepareerd. De jongeren worden voortaan geweerd door de taxiservice. „Dat deden we al na het vorige incident”, zegt Braakman. „Maar onder een andere naam of als deel van een andere groep kwamen ze er toch weer tussen. We zijn er nu scherp op. Ook voor onze chauffeurs is dit niet leuk. Dat zijn allemaal vrijwilligers.”

Seine Braakman HELEMAAL KLAAR MEE. Groep jongens uit Goor, continu problemen gewoon TUIG. Afgelopen nacht na de de ritten staat de VRIJWILLIGE CHAUFFEUR om 05.15 uur (nieuwe tijd) even bij de Rabobank te pinnen...